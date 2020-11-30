Следователя задержали при получении взятки от матери фигуранта дела

Очередной сотрудник следственных органов задержан с поличным при получении взятки. На сей раз это женщина - начальница следственного отдела столичного ОМВД по району Нагатинский затон.

Оперативникам собственной безопасности поступила информация о том, что за непривлечение к уголовной ответственности за кражу одного из фигурантов некая майор юстиции просит 300 тысяч рублей у его матери. Полицейские навесили на женщину "жучков", дали ей меченые 300 тысяч рублей и отправили ее на встречу со следователем. После получения взятки сотрудница полиции была задержана своими коллегами.

"Майор юстиции будет уволена по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Ее непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заверили в столичном главке МВД.