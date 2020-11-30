В Иванове с детской площадки пропал девятилетний немой мальчик

Девятилетний ребенок потерялся утром 30 ноября в Октябрьском районе Иванова.

Как сообщили в управлении МВД по региону, мальчик гулял с бабушкой возле дома № 5 по ул. 2-й Ключевой. Он катался с горки, в какой-то момент женщина потеряла ребенка из виду и затем не смогла отыскать.

"На месте работают сотрудники полиции. Пешие наряды патрульно-постовой службы обходят район исчезновения ребенка, опрашиваются граждане. К поискам мальчика подключились сотрудники МЧС и волонтеры", - говорится в сообщении.

Мальчик ростом 135 сантиметров с короткими темно-русыми волосами и карими глазами был одет в темно-синий зимний костюм. На куртке сверху вставки красного и серого цвета, шапка темно-синяя, сапоги серые. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт" в Ивановской области, ребенок не разговаривает.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом мальчике, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Иванова по телефонам: 8 (4932) 48-10-12, 42-75-43. Желающие принять участие в поисках могут обратиться к региональным координаторам отряда "ЛизаАлерт".