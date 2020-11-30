В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая

Водитель московского трамвая выбросил из салона пассажира. "Мосгортранс" провел служебную проверку и отстранил вагоновожатого, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Видео с этим инцидентом попало на камеры и было опубликовано в Telegram-каналах. Трамвай прибыл на конечную остановку на востоке столицы. Водитель попросил последнего пассажира покинуть салон, но тот отказался. Тогда вожатый сам вытащил человека из вагона, бросил на землю и ударил.

На предприятии пришли к выводу, что водитель нарушил инструкции. Нужно было либо оказать пассажиру помощь, если он в ней нуждался, либо вызвать социальный патруль, "скорую" или полицию.