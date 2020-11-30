Проект "Продукт Башкортостана" обновляет фирменный стиль

Правительство Республики Башкортостан обновило фирменный стиль добровольной маркировки "Продукт Башкортостана" для отражения национальной идентичности в бренде.

Фото: Пресс-служба Минторга РБ

"Нам важно поддерживать местных производителей, поэтому в 2013 году мы разработали проект "Продукт Башкортостана". За это время его участниками стали 500 башкирских производителей пищевых продуктов и непродовольственных товаров - это сельхозкооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Совокупно они производят более 17 тыс. наименований продукции, маркируемой знаком "Продукт Башкортостана"", - сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Алексей Гусев добавил, что ключевой аудиторией проекта являются жители Башкортостана, поэтому в дизайне обновленного логотипа использована географическая привязка к национальной символике. Это и отсылка к цветам национального флага, и цветок курая - один из главных геральдических символов республики.

Фото: Пресс-служба Минторга РБ

Это первый масштабный ребрендинг за семь лет существования проекта, который коснулся и логотипа, и концепции, и стратегии продвижения обновленного бренда.

"Есть такое понятие как потребительский патриотизм или гастрономический патриотизм. Мы хотим привлечь жителей республики к идее покупать местное, делая упор на нашей локальной идентичности. Сам знак небольшой. Он соответствует современным трендам в дизайне - прост в восприятии и минималистичен. Его цвета стали "легкие" и ассоциируются с натуральным и экологичным продуктом. Ключевая часть дизайна - текст, который легко считывается даже с расстояния вытянутой руки при минимальном размере в 15*15 мм", - сказал Алексей Гусев.

Фото: Пресс-служба Минторга РБ

Он добавил, что сегодня идет тестирование знака типографическом оборудовании. В связи с тем, что у дипломантов проекта разные производственные мощности для создания упаковки, возможна некоторая цветовая калибровка и разработка дополнительных упрощенных цветовых версий.

Фото: Пресс-служба Минторга РБ

"Новый фирменный стиль - результат коллективного творчества. Был проведен опрос более 500 респондентов, в их числе дипломанты проекта "Продукт Башкортостана", торговые сети и потребители. Итоги опроса легли в основу нового бренда проекта. Мы рассчитываем, что обновление фирменного стиля позволит расширить целевую аудиторию, повысить узнаваемость и лояльность к бренду, а самое главное - увеличить объём продаж продукции республиканских производителей, маркированной знаком "Продукт Башкортостана", - резюмировал Алексей Гусев.

Кроме того, проведенный ребрендинг позволит решить актуальные вопросы, связанные с взаимодействием с крупными торговыми сетями и магазинами формата "у дома", а также составить местным производителям достойную конкуренцию с федеральными и международными брендами.

Фото: Пресс-служба Минторга РБ

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Минторга РБ