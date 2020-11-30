В Кировской области в цехе бумажной фабрики произошел пожар

В Кировской области в здании цеха на территории бумажной фабрики в Мурыгино Юрьянского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании на втором этаже поступило сегодня в 04.11 утра. Цех работал в ночную смену. До приезда пожарных 15 работников самостоятельно эвакуировались. В 07.18 пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. В 08.51 открытое горение ликвидировали.

Погибших в результате происшествия нет. Сейчас на месте продолжают работать пожарно-спасательные службы, проводятся работы по проливке и разбору конструкций, выясняется причина пожара и ущерб.