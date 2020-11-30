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30.11.2020 10:20
Рубрика: Экономика

В Уфе пройдет Международная неделя бизнеса-2020

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

С 8 по 11 декабря в Уфе пройдет Международная неделя бизнеса - 2020. Ее проанонсировала в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики РФ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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По ее словам, задача форума - выявление и обсуждение ключевых вопросов развития бизнеса в сложившейся мировой экономической ситуации. В неделе бизнеса ожидается участие около 10 тысяч зарегистрированных онлайн-участников, а зрителями станут миллионы. Также Мария Захарова отметила: в 2020 году Россия является председателем ШОС и БРИКС и, несмотря на перенос встречи лидеров стран, тематические мероприятия и форумы продолжаются в онлайн-формате. Международная неделя бизнеса-2020 в Уфе в целом будет посвящена экономике, а также темам малого и среднего предпринимательства стран-участниц ШОС и БРИКС, туризму и экспорту.

Как уточнили организаторы мероприятия, Международная неделя бизнеса - 2020 объединит более 600 спикеров из разных стран и несколько тысяч онлайн-участников и пройдет в гибридном формате - онлайн и офлайн. Следить за деловой программой онлайн смогут все зарегистрированные на официальном портале пользователи. Зрители смогут делиться своим мнением и задавать вопросы спикерам в прямом эфире через сервисы обратной связи.

Деловая программа рассчитана на четыре дня. 8 декабря в рамках Международной недели бизнеса - 2020 пройдет VI форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В этот день также состоится презентация Всемирной Фольклориады. Второй день форума посвящен вопросам российского бизнеса. 10 декабря в рамках дня туризма эксперты обсудят вопросы комплексного управления территориями, продвижение на внутреннем и внешнем рынках, поддержку геопарков и особо охраняемых природных зон, развитие круглогодичного туризма, а также экологический и агротуризм.

Участники завершающего дня Международной недели бизнеса обсудят новые пути развития экономики и экспорта, точки роста европейского бизнеса в России, B2G, специфику продвижения IT-услуг, инновации и создание системы опережающих индикаторов как ответ на новые вызовы государственного управления экономикой. Ключевым событием станет Съезд министров экономического развития регионов России "Регионы в постковидный период. Преодоление последствий и новые возможности".

Организатор Международной недели бизнеса - Правительство Башкортостана. Оператором проведения мероприятия выступило Конгресс-бюро Республики Башкортостан "Офис-группа".

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