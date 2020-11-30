Кабмин выделит 113 млн рублей для очистки Усолья-Сибирского

Правительство направит более 113 миллионов рублей на продолжение работ по ликвидации химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Самые опасные объекты на территории уже ликвидированы, подчеркнул он, но работы продолжаются, и важно обеспечить безопасность жителей, специалистов, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений.

- Средства, которые мы выделяем, в том числе пойдут на проведение исследования окружающей среды и медицинских осмотров специалистов, работающих в городе. Кроме того, для защиты местных жителей предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений, - сообщил Мишустин.