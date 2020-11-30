МегаФон в 3 раза расширил географию продаж SIM-карт с саморегистрацией

МегаФон в Томской области в три раза расширил список мест несетевой розницы, где жители региона могут приобрести SIM-карту с функцией самостоятельной регистрации. Такой сервис актуален в период самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми при регистрации в мобильной сети оператора.

Продажи в магазинах у дома реализованы в 40 населенных пунктах региона, в том числе в Томске, Северске, Асино, Колпашево, Зырянском, Мельниково, Кожевниково, Парабели. К крупным розничным сетям, где и ранее можно было приобрести SIM-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще 250 небольших торговых точек и магазинов.

Приобретение SIM-карты в несетевой рознице не требует паспорта. Активировать покупку можно в удобное время через приложение МегаФона. После внесения необходимых личных данных и верификации фото в паспорте электронный договор будет заполнен автоматически. Также для регистрации можно воспользоваться доступом к порталу "Госуслуги", если у владельца есть подтвержденная учетная запись. При активации договора доступен любой из действующих тарифов оператора.

"Продажи SIM-карт МегаФона в магазинах у дома стартовали в период пандемии, став одним из самых безопасных и удобных способов: время на оформление услуги сократилось вдвое, исчезла потребность лишний раз посещать крупные торговые центры. Такой формат стал популярен у жителей нашего региона. Спрос на SIM-карты с саморегистрацией в Томской области вырос в 3 раза летом и осенью", - отметил директор МегаФона в Томской области Андрей Ким.

SIM-карты МегаФона с саморегистрацией также можно приобрести в интернет-магазине оператора и других торговых онлайн-площадках.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"