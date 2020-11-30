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30.11.2020 09:14
Рубрика: Власть

Новосибирское министерство культуры накажут за дефиле без масок

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Руководство Министерства культуры Новосибирской области, а также администрацию филармонии ждет наказание за нарушение режима эпидбезопасности. Как передает Интерфакс, речь идет о проведении 14 ноября показа мод Grand Defile Siberian Couturier.

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О решении наказать организаторов мероприятия и привлечь их к дисциплинарной ответственности с лишением части премий заявил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания при правительстве региона. Поручение подготовить документы о наказании виновных он дал первому заместителю Юрию Петухову.

- Прошло некоторое мероприятие, сбор любителей изящных искусств и высокой моды, - рассказал глава региона. - Казалось бы, сегодня мы должны культивировать моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие проходило с вызывающим, демонстративным несоблюдением мер санитарной безопасности - без масок, без соблюдения социальной дистанции.

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