Новосибирское министерство культуры накажут за дефиле без масок

Руководство Министерства культуры Новосибирской области, а также администрацию филармонии ждет наказание за нарушение режима эпидбезопасности. Как передает Интерфакс, речь идет о проведении 14 ноября показа мод Grand Defile Siberian Couturier.

О решении наказать организаторов мероприятия и привлечь их к дисциплинарной ответственности с лишением части премий заявил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания при правительстве региона. Поручение подготовить документы о наказании виновных он дал первому заместителю Юрию Петухову.

- Прошло некоторое мероприятие, сбор любителей изящных искусств и высокой моды, - рассказал глава региона. - Казалось бы, сегодня мы должны культивировать моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие проходило с вызывающим, демонстративным несоблюдением мер санитарной безопасности - без масок, без соблюдения социальной дистанции.