Новосибирское РНУ признано победителем городского конкурса охраны труда

Новосибирское районное нефтепроводное управление АО "Транснефть - Западная Сибирь" признано победителем конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций г. Новосибирска по итогам работы за 2019 год. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в мэрии города.

Конкурсная комиссия отметила эффективную работу РНУ в области охраны труда и минимизации профессиональных рисков среди работников филиала. Одним из важных критериев стало отсутствие случаев производственного травматизма на объектах РНУ.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" традиционно уделяет большое внимание безопасности сотрудников. В соответствии с законодательством на объектах предприятия проводится специальная оценка условий труда и производственный контроль на соответствие рабочих мест санитарным требованиям. В Новосибирском филиале не было выявлено фактов нарушений санитарно-гигиенических нормативов. Ведется планомерная работа по идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах.

На предприятии действует коллективный договор - документ, в рамках которого регулируются социально-трудовые отношения с работниками. Персонал обеспечивается спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными функциями. Для повышения уровня знаний в области охраны труда организованы учебные классы, оборудованные компьютерами, видеотехникой, плакатами, агитационными материалами, тренажерами для приобретения навыков сердечно-легочной реанимации. Внедрены и эффективно применяются дистанционные формы обучения требованиям безопасности, инструктаж с применением автоматизированных систем, 3d-технологий, интерактивных обучающих систем, расширяется область их применения.

Справка

Конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций г. Новосибирска проводится по инициативе департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города. В текущем году для участия в конкурсе было подано 57 заявок от предприятий различных отраслей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"