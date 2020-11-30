На верфи в Архангельске открылась выставка деревянных корабликов

Новости

Жителей новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт на пять лет 11:54
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит 11:51
Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны 11:50
Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте 11:46
В Египте вскрыли гробницы с "печатями проклятий" 11:36
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 11:34
В Москве открывается молодежный форум "Наука будущего - наука молодых" 11:25
Житель Подмосковья выиграл 94 миллиона и не пришел за деньгами 11:09
Объявлено о начале съемок сериала "Соколиный глаз" с Джереми Реннером 11:09
Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии 11:05
Рособрнадзор не планирует сокращать число предметов на ЕГЭ 11:04
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с середины ноября 11:00
Снег в Москве ляжет к концу недели 10:58
Кабмин выделит 113 млн рублей для очистки Усолья-Сибирского 10:57
Норвежцам с русскими корнями запретили служить в армии 10:53
"Пандемия" стала словом года по версии словаря Merriam-Webster 10:40
Полицейский в Подмосковье спас от пожара многоквартирный дом 10:10
Безработные латвийские рыбаки переезжают в РФ из-за действий Евросоюза 10:00
Более тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году 09:56
Фудкорты в московских ТЦ ждут дополнительные проверки 09:55
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытают в экстремальных условиях 09:49
После взрыва в многоэтажке Ленобласти возбуждено уголовное дело 09:20
Психологи рассказали, как бороться с эмоциональным выгоранием 09:15
Мишустин создал рабочую группу для реформы институтов развития 09:06
Врач Марадоны отрицает вину за смерть легендарного футболиста 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 11:41

На верфи в Архангельске открылась выставка деревянных корабликов

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения открылась выставка деревянных моделей кораблей "Потешный флот".
На выставке представлены не точные модели судов, а яркие фантазии на темы деревянного флота. Фото: Архангельский региональный центр патриотического воспитания На выставке представлены не точные модели судов, а яркие фантазии на темы деревянного флота. Фото: Архангельский региональный центр патриотического воспитания
На выставке представлены не точные модели судов, а яркие фантазии на темы деревянного флота. Фото: Архангельский региональный центр патриотического воспитания

Как сообщил руководитель Товарищества Евгений Шкаруба, эта экспозиция стала первым проектом новой культурно-выставочной площадки "Открытая палуба", которая недавно начала работу на верфи, где строится поморская шхуна из дерева по традиционным технологиям.

Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
В Архангельске заложили поморскую шхуну для походов в Арктику

На выставке представлены сорок деревянных корабликов для взрослых и детей работы московских художников Евгения Гриневича и Натальи Куликовой. Это не точные модели судов, а скорее фантазии на темы деревянного флота и его роли в жизни человека. У каждого из разноцветных ярких экспонатов есть названия: красный "Герой", голубой "Мираж", солнечное "Утро", бело-черный "Космос", стальная подлодка "Наутилус" и другие. При этом некоторые модели воссоздают образы реальных судов - например, яхты "Джульетта", на которой ходят в плавание в разных концах света члены архангельского клуба "Морские практики".

По словам авторов "Потешного флота", их работы продолжают традицию изготовления деревянных игрушек, которая издавна существует не только на Русском Севере, но и во всем мире. Кораблик олицетворяет путешествия и открытия новых земель, это символ покорения стихии, отмечают художники.

- В каком-то смысле у нас тоже - верфь, - поясняет Евгений Гриневич. - Нас объединяет дерево - живое, теплое и послушное. Как материал для художественных работ оно просто уникально. У нас нет задачи исследовать технологии старых мастеров. Все делается "на коленках" при помощи простейших инструментов - лобзика, дрели, ножа… Вначале делали маленькие кораблики, больше похожие на игрушки: простая угловатая форма, смешное название. Постепенно флот разрастался и обретал художественную форму, ведь корабль это также плавучий дом, дебаркадер, дворец и многое другое.

Выставка "Потешный флот" вошла в программу международного проекта Северного морского музея "Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения".

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

Главное сегодня

С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
Росстат изменит метод подсчета инфляции
В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба