На верфи в Архангельске открылась выставка деревянных корабликов

В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения открылась выставка деревянных моделей кораблей "Потешный флот".

Как сообщил руководитель Товарищества Евгений Шкаруба, эта экспозиция стала первым проектом новой культурно-выставочной площадки "Открытая палуба", которая недавно начала работу на верфи, где строится поморская шхуна из дерева по традиционным технологиям.

На выставке представлены сорок деревянных корабликов для взрослых и детей работы московских художников Евгения Гриневича и Натальи Куликовой. Это не точные модели судов, а скорее фантазии на темы деревянного флота и его роли в жизни человека. У каждого из разноцветных ярких экспонатов есть названия: красный "Герой", голубой "Мираж", солнечное "Утро", бело-черный "Космос", стальная подлодка "Наутилус" и другие. При этом некоторые модели воссоздают образы реальных судов - например, яхты "Джульетта", на которой ходят в плавание в разных концах света члены архангельского клуба "Морские практики".

По словам авторов "Потешного флота", их работы продолжают традицию изготовления деревянных игрушек, которая издавна существует не только на Русском Севере, но и во всем мире. Кораблик олицетворяет путешествия и открытия новых земель, это символ покорения стихии, отмечают художники.

- В каком-то смысле у нас тоже - верфь, - поясняет Евгений Гриневич. - Нас объединяет дерево - живое, теплое и послушное. Как материал для художественных работ оно просто уникально. У нас нет задачи исследовать технологии старых мастеров. Все делается "на коленках" при помощи простейших инструментов - лобзика, дрели, ножа… Вначале делали маленькие кораблики, больше похожие на игрушки: простая угловатая форма, смешное название. Постепенно флот разрастался и обретал художественную форму, ведь корабль это также плавучий дом, дебаркадер, дворец и многое другое.

Выставка "Потешный флот" вошла в программу международного проекта Северного морского музея "Матица: сохранение и развитие северного деревянного судостроения".