Под Калининградом электричка насмерть сбила мужчину

В Калининграде транспортная полиция проводит проверку в связи со смертельным травмированием мужчины на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел неподалеку от железнодорожной станции Луговое-Новое. 38-летний житель Калининградской области ночью переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Он попал под электричку, которая шла по маршруту Калининград - Чернышевское.

По данным транспортной полиции, машинист подал несколько звуковых сигналов повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но на сигналы пешеход не отреагировал, предотвратить наезд не удалось.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ЧП. Сотрудники транспортной полиции предупреждают: основная причина травмирования граждан на железнодорожных путях связана с нарушением правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.