В Архангельской области будут судить мать ребенка, выпавшего из окна

В городе Новодвинске Архангельской области 31-летнюю женщину обвинили в том, что она оставила в опасности своих сыновей двух и семи лет. Младший из детей выпал из окна второго этажа, но выжил.

Как сообщила прокуратура региона, мать надолго оставила мальчиков одних - закрыла дверь квартиры на ключ и ушла к подруге распивать спиртное.

Ночью двухлетний ребенок залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала даже его небольшого веса. Мальчик выпал в оконный проем. К счастью, его вскоре заметили прохожие, которые вызвали помощь. Пострадавшего вовремя доставили в больницу, где ему помогли. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

На нерадивую мать возбудили уголовное дело по статье "оставление в опасности". Правоохранители считают, что она осознавала всю опасность ситуации для маленьких детей, которые еще не могут сами позаботиться о себе.

Вскоре дело будет направлено в мировой суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, - один год лишения свободы.