На Дону 330 гектаров леса сгорели из-за угнанной машины

Правоохранители выяснили причину крупного лесного пожара, вспыхнувшего в Цимлянском районе Ростовской области в начале октября. Тогда сгорел очень редкий и ценный для степного юга лесной массив.

Пожарные сработали оперативно, однако общая площадь возгорания все равно составила около 330 гектаров. С огнем боролись более 250 человек, и только благодаря этому удалось избежать еще большего ущерба. После того как пожар был потушен, на место выехала следственно-оперативная группа. Как сообщили в УМВД по региону, специалисты сразу выяснили его причину - поджог. Правоохранительные органы взялись расследовать это дело. И вот накануне, наконец, нашли виновника.

Им оказался 20-летний местный житель (кстати, уже судимый за кражу). Ранее он угнал автомобиль ВАЗ-21140, на котором уехал в лес. Проезжая по лесному массиву, он врезался в сухие бревна, которые лежали на дороге. Вместо того чтобы объехать препятствия, он решил проверить машину на прочность и поехал прямо по ним. От ударов машину под капотом замкнуло, она загорелась, а огонь перекинулся на растительность. В результате сгорели такие ценные деревья, а ущерб от огня составил более трех миллионов рублей.

Сейчас парню инкриминируют три статьи УК РФ, включая уничтожение лесных насаждений. Он находится по стражей, в ближайшее время суд определит ему меру наказания.