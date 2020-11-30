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30.11.2020 17:31
Рубрика: Происшествия

На Кубани арестован устроивший резню пенсионер

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодарском крае Павловский районный суд решил на два месяца поместить под стражу 67-летнего мужчину, которого обвиняют в двойном убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейского. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, на заседании мужчина не присутствовал по состоянию здоровья.

Фото: Скриншот с видеозаписи магазина. Предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области.
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- Обвиняемый в суд не доставлялся в связи с наличием у него заболевания, препятствующего участию в процессе. Ходатайство рассматривалось судом в присутствии его адвоката. При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, учтен тот факт, что фигуранту предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, - говорится в сообщении суда.

Против пенсионера возбуждены уголовные дела по пунктам "а" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", по части 2 статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца до 25 января 20201 года.

Как сообщалось ранее, 25 ноября в станице Павловской на Кубани местный житель поссорился с женой и трижды ударил ее ножом, женщина скончалась. Позднее он направился по родственникам жены. Сначала он ранил 41-летнюю невестку погибшей из ружья, затем ударом ножа в шею убил сына своей супруги. При попытке покинуть место преступлений, его заблокировали полицейские. Пенсионер стал угрожать им ружьем, но был обезврежен.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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