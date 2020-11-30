Смертность от COVID-19 увеличил гриб рода Aspergillus

Международная группа исследователей, в которую вошли ученые Университета Минью в Португалии, Университета Радбоуд (Нидерланды) и других заявила о случаях заражения пациентов с COVID-19 грибком, поражающим внутренние органы.

Тяжелая форма развития COVID-19 приводит к повреждению эпителиальных тканей, выстилающих легкие. Это делает их восприимчивыми к заражению грибком рода Aspergillus, что приводит к легочному аспергиллезу.

В условиях, когда коронавирусная инфекция приводит к значительному нарушению механизмов иммунной защиты, грибковая патология развивается достаточно быстро. Особенно, если больному при развитии сопутствующей бактериальной инфекции назначаются антибиотики. Риск вторичного заражения инвазивными микозами увеличивается.

Как следует из результатов исследования, опубликованного в издании MDPI, более 23 процентов (60 из 257) пациентов с COVID-19 имели положительный результат на Aspergillus.

Легочный аспергиллез увеличивает летальность пациентов на 16-25 процентов. Анализ историй смерти умерших от коронавирусной инфекции показывает, что часть больных погибала от вирусного поражения легких, другая - от бактериальных суперинфекций, а третья - от аспергиллеза.

По словам врачей, опасность в том, что грибковую пневмонию не всегда можно вовремя обнаружить. Состояние больных не всегда позволяет провести дополнительные исследования, связанные с механическим проникновением в легкие (бронхоскопию).

Международные микологические организации подготовили инструкцию для врачей в ковидных стационарах, в которой описаны основные принципы диагностики смертоносного грибка.