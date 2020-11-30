Ученые выяснили причину ухудшения здоровья у космонавтов

Ученые компании, разрабатывающей проекты для Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине, провели исследование, проанализировав результаты многих экспериментов и данные о здоровье 59 астронавтов, побывавших в космосе. Известно, что существуют заметные последствия для биологии живых существ в суровых условиях космоса.

Как сообщают ученые в научном издании CELPRESS, найден универсальный механизм, который объясняет те изменения, которые наблюдаются в организме человека в космосе. Причем найден там, где не ожидали - в клеточной структуре организма, в митохондриях.

Митохондрии - крошечные внутриклеточные структуры, которые производят энергию для основных биологических систем организма человека. Именно в них происходят существенные изменения после длительного нахождения в космосе. В результате чего они хуже выполняют свои функции. Когда производство энергии нарушается, многие ключевые органы тела и его иммунная система могут быть поставлены под угрозу. Нарушение активности митохондрий может способствовать проблемам здоровья или производительности, с которыми сталкиваются люди в космосе.

Такое открытие позволит начать работу над созданием лекарственных средств, которые помогут справиться с нарушениями работы митохондрий. И люди смогут тогда летать в космос без угрозы для их жизни и здоровья.