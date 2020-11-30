Фестиваль документального кино "Россия" умножил число зрителей

31-й Открытый фестиваль документального кино "Россия" вполне мог оказаться закрытым в суровых условиях пандемии. Но, к счастью, все-таки состоялся "вживую", - конечно, при соблюдении всех полагающихся сейчас ограничений. Поскольку разрешенная заполняемость залов на Урале сегодня составляет 50%, то "Россия" в дополнение к основным показам на фестивальных площадках освоила онлайн-трансляцию конкурсных фильмов, чем сильно увеличила свою заинтересованную аудиторию.

Гран-при этого фестиваля по традиции присуждается общим решением жюри двух документальных конкурсов - основного (председатель Алексей Мурадов) и телевизионного (председатель Ксения Шергова).

Победила Анна Драницына, режиссер, автор сценария и продюсер фильма "Спецы". Национальный фонд поддержки правообладателей добавил к почетной награде сертификат на 100 тыс. руб. для съемок нового фильма.

Лучшим полнометражным фильмом признаны "Кресты" режиссера Ангелины Голиковой. В коротком метре победил екатеринбуржец Павел Фаттахуддинов с фильмом "Община". За изобразительное мастерство награжден оператор и режиссер Дмитрий Шпиленок, запечатлевший в живописном фильме "Нерка. Рыба красная" красоту камчатских водоемов и их обитателей.

Из пяти дебютных фильмов, попавших в основной конкурс, рефери выбрали "Костю Питерского" режиссера Евгения Сущёва. Специальный приз достался "Запрещенным детям" режиссера Евдокии Москвиной.

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Судьбы детей стали одной из лидирующих тем конкурса, им посвящена треть фильмов основной программы. В "Запрещенных детях" рассказ о том, как спасают пятерых российских девочек, после смерти родителей оказавшихся в сирийском лагере военнопленных Аль Холь.

Превосходно сделанная картина "Спецы" Анны Драницыной - о ребятах, чьи родители наркоманят или спиваются, из-за чего их заброшенные дети попадают за правонарушения в специнтернат. Удивителен самый настоящий "герой нашего времени" - 35-летний Александр Викторович Гаврилов, все зовут его Санёк. Оказавшись в какой-то момент безработным, он пошел воспитателем в специнтернат и сумел стать тем самым Учителем с большой буквы, кому доверяют и кого слушают самые трудные подростки.

Но и "на воле" вполне благополучные дети могут в определенном возрасте стать "трудными". Родителям нужно учиться быть с ними в постоянном диалоге, не отдаляться, не терять близких отношений. Об этом фильм Альгиса Арлаускиса "Свободный полет". Сохранить общение и дружбу с ребенком, живя в стесненных условиях, удалось родителям из фильма "Детство Романа" литовского режиссера Линаса Микуты.

Не повезло героиням фильма "Хороших девочек не бьют". При внешнем благополучии, при достатке и здоровых детях, они глубоко несчастны. Все пять героинь Галины Адамович (Беларусь) подвергаются в своих семьях домашнему насилию, их тиранят, избивают, а случается, что и убивают собственные мужья. Закона, позволяющего уберечь их и привлечь садистов к ответственности, в стране нет. Попытки самозащиты часто оборачиваются тюрьмой для самих женщин.

"Мама для Юли" - фильм о детях, рожденных в тюрьме. С родной мамой такие детки могут находиться до трех лет. Если никто из родственников не заберет ребенка, как это не так уж редко бывает, то могут выручить другие женщины, готовые воспитать чужого малыша. О них фильм Натальи Кадыровой.

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Тюрьма как особый мир, жесткий, самодостаточный, закрытый, но влияющий на общество в целом, возникает в нескольких фильмах фестиваля. Здесь лидер, конечно, - полнометражная картина "Кресты" Ангелины Голиковой. Старинная питерская тюрьма с крестообразными корпусами имеет огромную историю. Название "Кресты" известно практически всем в России. "За 130 лет здесь сидели все, - рассказывает бывший зэк. - Разные политические, первые блатные, инженеры и генералы, поэты, писатели, артисты. Это чёртово место. Лысая гора. Столько здесь людей погубили, не сосчитать".

Три года назад всех нынешних заключенных и весь тюремный скарб перевезли в новое здание. Это тоже показано в фильме. Что будет со старыми историческими зданиями, останутся они или их снесут, так пока и не известно.

1 января 2021 года "Кресты" покажет Netflix. Впервые в истории российского документального кино.

Приза "Российской газеты", а также Приза Российского госархива кинофотодокументов удостоена "Нулевая отметка" Юлии Бывшевой из Иркутска. На экране душераздирающие кадры наводнения в сибирском городе Тулуне Иркутской области в 2019 году. Вода, поднявшаяся на 14 метров, затопила, а то и вовсе унесла дома. Жителям, в одночасье лишившимся всего нажитого имущества и крыши над головой, государство пообещало по 100 тысяч рублей на восстановление хозяйства. Кому-то выплатили сразу по 10 тысяч, но на этом - все. Другим приходится доказывать, что жить им теперь негде. Работать тоже негде: "Градообразующего предприятия нет, одна тюрьма только осталась", - объясняют они. Повторяют в отчаянии: "Жизнь нас обнулила. Нужно начинать все заново, с белого листа". Многие уезжают, покидают места затопления, не надеясь там выжить. Социальный оптимизм чиновников, которые стараются объяснить, что все еще наладится, кажется утопическим (простите за невольный каламбур).

"Об искусстве, бытии и предмете темном" задумалась Татьяна Скабард. Пригласила к диалогу классика кино Юрия Норштейна и доктора биологических наук. Сергея Савельева. Они рассуждают о том, что такое способность к творчеству, как и почему желание творить становится жизненно важной потребностью?

Творчество делает жизнь осмысленной и яркой. Об этом свидетельствуют разные судьбы. От рано ушедшего гения Андрея Денникова, соединившего кукольный, драматический и оперный театр в необычных режиссерских работах ("Как некий херувим" Елены Дубковой). До Владимира Егошина, гармониста и частушечника, по совместительству чиновника из Кировской области ("Русская народная злоба дня" Александра Александрова) и пожилых участников Екатеринбургского социального театра, увлеченно занятых постановкой "Женитьбы Бальзаминова". Они не считают себя бесполезным "возрастом дожития". Просто живут и получают радость от творчества.

"Не воевать, а чувствовать и мыслить - гораздо более высокая ступень сознания человека, его развития. На это требуется намного больше усилий, но в них залог будущего", - говорит Юрий Норштейн.