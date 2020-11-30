На Урале пристав арестовал машину должника, притворившись его клиентом

На небольшую хитрость пришлось пойти сотруднику службы судебных приставов, чтобы взыскать долг с жителя Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина был должен банку 207 тысяч рублей. Он знал о возбуждении исполнительного производства и даже выплатил более половины суммы. Но когда осталось вернуть еще 91 тысячу, должник без уважительной причины прекратил погашать задолженность и скрылся из поля зрения судебных приставов.

Найти неплательщика помогло объявление в газете: он предлагал услуги по доставке мебели и прочих крупногабаритных предметов и указывал номер своего телефона.

"Под видом заказчика судебный пристав созвонился с мужчиной. Была назначена встреча, в ходе которой составлен акт описи и ареста имущества должника - автомобиля ГАЗ 2747. "Газель" оставили на ответхранение владельцу, вручили требование об оплате задолженности, и уже на следующий день екатеринбуржец полностью погасил долг", - рассказали в областном управлении ФССП.