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30.11.2020 21:05
Рубрика: В мире

Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны

Текст: Юрий Когалов
Возможности двусторонних договоров с Вашингтоном далеко не исчерпаны. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на сессии международного форума "Диалог Форт-Росс".
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

"Россия убеждена, что наши возможности двусторонних договоров с США далеко не исчерпаны", - отметил дипломат. По его словам, в нынешних обстоятельствах "важно оставлять каналы коммуникации открытыми". "Нам приятно, что после долгого перерыва в этом году наконец-то возобновился конструктивный диалог с США. Россия давно призывает к возобновлению этого общения. По этим каналам мы можем обсудить наши обеспокоенности в вопросах безопасности, обеспечить наши интересы", - заявил Рябков. Он обратил внимание, что у Москвы и Вашингтона бывают разные и иногда даже противоречащие подходы к предмету диалога.

По его мнению, России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений. Однако есть моменты, обсуждать которые Москва не намерена, например, вопрос принадлежности Крыма. "Тут обсуждать нечего, это вообще не проблема. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня", - отметил замминистра, добавив, что США, если хотят, могут наращивать санкции, но такая политика неэффективна и "ведет в никуда". Как подчеркнул дипломат, санкционная политика США в отношении России "полностью провалилась".

Фото: Joe Raedle/Getty Images
Доклад: США не готовы отстаивать свои интересы и защищаться от угрозы извне

Рябков подчеркнул, что Москва открыта к всестороннему сотрудничеству с новыми властями США, с любым человеком, который займет место в Белом доме. В частности российская сторона надеется на ответ на свои предложения в сфере кибербезопасности. "За последние месяцы Россия, лично президент Владимир Путин, представила целую серию конкретных предложений, включая предложения по кибербезопасности. Я надеюсь, что следующая администрация США рассмотрит эти предложения и даст нам какой-то содержательный ответ", - отметил дипломат.

Еще одна тема, нуждающаяся в обсуждении, - противоракетная оборона. "Мы не можем просто уйти от этой темы, она требует серьезного обсуждения, потому что есть прямая связь между наступательными вооружениями и оборонительными вооружениями. Эта взаимозависимость становится еще более важной по мере того, как противоракетная оборона показывает возможность перехватывать стратегические ракеты, а стратегические ракеты - это основной элемент ядерного сдерживания", - отметил Рябков. Замминистра подчеркнул, что планы США по развертыванию ПРО в космосе и обеспечению организации обороны страны путем уничтожения ракет противника на земле еще до их запуска увеличивают риск различных сценариев применения ядерного оружия.

По мнению дипломата, американское мышление в сфере ядерных вооружений вернулось к параметрам 50-летней давности, когда применение такого оружия было "практической и приемлемой политической опцией", и это вызывает серьезную обеспокоенность. В связи с этим Россия надеется, что США перестанут размещать ядерное оружие на территории своих союзников из числа неядерных государств. И что Вашингтон продлит действие СНВ-3 на пять лет без предварительных условий, как это предлагает сделать Москва. "Продление договора позволило бы выиграть время для переговоров о будущем контроле над ядерными вооружениями и ракетами с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - отметил Рябков.

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