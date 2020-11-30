Русская гвардия прошла боевое крещение под Нарвой 320 лет назад

30 ноября 1700 года состоялось одно из первых сражений Северной войны между русской армией Петра Первого и шведской под командованием Карла XII. В этой битве русская армия потерпела тяжелое поражение. Боевое крещение под Нарвой получила русская лейб-гвардия - Семеновский и Преображенский полки.

В 1699 году Россия вступила в "Северный союз" - коалицию северных государств. Это объединение имело претензии к Швеции и поэтому хотело, надеясь на молодость Карла XII, обеспечить себе легкую победу. Россия рассчитывала в результате войны вернуть русские земли в Прибалтике и обеспечить себе выход к Балтийскому морю.

К этому времени Петр Первый модернизирует русскую армию, стремясь использовать западный опыт ведения боя. К 1700 году были организованы лишь два лейб-гвардейских полка - Семеновский и Преображенский, сформированные на базе "потешных" войск. Лефортовский и Бутырский прошли модернизацию не до конца. Обучали военных иностранные офицеры по новому воинскому уставу 1699 года, составленному Адамом Вейде по образцу шведского и австрийского воинских уставов.

К началу боевых действий Петру I сосредоточил у Нарвы, по разным оценкам, от 34 до 40 тысяч человек. В конце октября начали регулярный обстрел крепости. Но особого эффекта от этого не было - крепость практически не пострадала. Причина в том, что артиллерия в большинстве была малокалиберной и поэтому не разбивала крепостные стены.

Карл XII направил в Эстляндию и Ингерманландию дополнительные силы - около 10 тысяч солдат. Их высадили в Ревеле и Пернове. В Пернов прибыл и сам монарх.

Узнав о прибытии шведов, Петр отправил кавалерийский отряд Бориса Шереметева по ревельской дороге. Встретив шведов, Шереметев решает отойти назад к укреплению Пурц и перекрыть дороги, ведущие к Нарве.5 ноября шведы атаковали русских у Пурца и одержали легкую победу. В это время у другой деревни взяли в плен двух шведских офицеров, которые, по инструкции своего монарха, сообщили недостоверные сведения о численности шведской армии, значительно ее преувеличив.

Ночью 30 ноября 1700 года армия Карла XII, соблюдая полную тишину, приблизилась к русским позициям. Только в 10 часов утра русские увидели шведские войска. Срочно созвали военный совет. Шереметев предложил оставить часть войск для блокады города, а остальную армию вывести на поле и дать сражение. Но это отвергли, потому что армия не сможет противостоять шведам в поле. Приняли решение оставаться на месте.

Это решение передавало инициативу в руки шведского короля, тем более что он знал точное число русской армии. Бой начался в 14 часов. Благодаря сильному снегопаду и ветру в лицо противника, шведам удалось провести неожиданную атаку, подойдя вплотную к позициям русских. Они стояли в одну линию длиной почти в шесть километров, но, несмотря на многократное преимущество, линия обороны была очень слабой. Ее прорвали в нескольких местах. Утром следующего дня начали переговоры о капитуляции. 2 декабря русские войска покинули шведский берег Нарвы.

Русская армия потеряла 7 тысяч убитыми, утонувшими, дезертировавшими. Шведы, нарушив договоренности, взяли в плен 700 человек, в том числе 10 генералов, более полусотни офицеров. Захватили орудия, 20 тысяч мушкетов, 210 знамен. Оружие и знамена сохранили лишь солдаты Семеновского и Преображенского полков. Такое право предоставил им шведский король за воинскую доблесть. Только благодаря их стойкости и героизму удалось избежать полного разгрома русских войск. Гвардейские полки перешли переправу с распущенными знаменами, с барабанным боем и при оружии.

Все солдаты лейб-гвардии за мужество, проявленное в бою у Нарвы, носили красные чулки в память о том, что "в сей битве стояли они по колено в крови". В сражении потеряли 17 офицеров и 454 нижних чина.

А Нарву Петр Первый взял во второй битве - в 1704 году.