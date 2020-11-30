Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.11.2020,  
15:05
Текст:  Алексей Брусилов

Офицер генштаба Сербии сравнил российские танки Т-72МС с М-84

В минувшую субботу Президент Сербии Александр Вучич посетил одну из воинских частей, где ему впервые продемонстрировали 11 недавно полученных из России современных танков Т-72МС.
Фото: Министерство обороны Сербии. Фото: Министерство обороны Сербии.
Фото: Министерство обороны Сербии.

Как сообщает сайт оборонного ведомства страны, Александр Вучич высоко оценил новейшую боевую технику и поблагодарил Российскую Федерацию и Владимира Путина за оказанную помощь. Он назвал полученные машины уникальными и отметил, что сербские танкисты ими очень довольны.

На этом мероприятии также присутствовали министр обороны Нейбоша Стефанович, начальник генерального штаба Милан Мойсилович и посол России Александр Боцан-Харченко.

Подполковник Горан Йованович, представляющий управление развития и оснащения генштаба армии, сравнивая Т-72МС с находящимся на вооружении сербскими М-84, отметил, что у первых значительно улучшены характеристики маневренности, защиты и огневой мощи.

Например, подвижность увеличена за счет установки двигателя мощностью 840 лошадиных сил, в то время как на М-84 и базовой версии танка Т-72 - 780-сильные силовые установки.

Внедренная автоматизированная коробка передач облегчает управление танком.

Броневая защита Т-72МС успешно защищает экипаж от различных типов снарядов.

Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org
Истребитель МиГ-23 советского производства сбили в Эфиопии

Установленные на танке оптико-электронные прицельные приспособления гораздо совершеннее, чем на предыдущих вариантах. Панорама командира позволяет вести независимое наблюдение вокруг танка на 360 градусов. Наводчик может успешно вести огонь на расстоянии более шести километров.

На военном объекте были также представлены российские бронированные машины БРДМ-2МС, 155-мм самоходные гаубицы NORA-B52 MS и оборудование, используемое разведывательными подразделениями сербской армии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 11:34
В Белом море провели пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" 26.11.2020
NI впечатлило видео высокоманевренного учебного боя Су-35С 26.11.2020
фото
Фото: wikipedia.org
Ракета вышла на ракету: в 1969 году прошли испытания системы ПРО "Алдан" 29.11.2020
Пиксель вместо модернизации: британский танк Challenger 2 перекрасили 24.11.2020
Российский "Терминатор" замечен в Северной Африке 23.11.2020
танки
Фото: Фотохроника ТАСС
Новая эра: 70 лет назад СССР обзавелся первой баллистической ракетой 28.11.2020
Кто и зачем в Орловской области раздает историческую бронетехнику 25.11.2020
Видео: танк Израиля опрокинулся на учениях 23.11.2020