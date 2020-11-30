Швейцарские избиратели отвергли закон, ущемляющий права бизнеса

Швейцарские избиратели на референдуме отвергли предложение, согласно которому компании страны должны нести ответственность за нарушения прав человека или окружающей среды, которые они совершают по всему миру.

Несмотря на то, что избиратели высказались в пользу законодательной инициативы ответственного бизнеса (RBI) большинством - 50,7% голосов, она не получила должной поддержки в большинстве кантонов Швейцарии, а значит, не может быть утверждена.

Впервые за более чем полвека референдум в Швейцарии потерпел неудачу на региональном уровне, несмотря на то что получил поддержку большинства населения по всей стране, отмечает ВВС. Документ, предложенный некоторыми депутатами парламента, имел целью позволить жертвам предполагаемых нарушений прав человека или ущерба окружающей среде подавать иски на швейцарские компании в суды этой страны.

Компании в этом случае должны будут доказать, что они приняли все необходимые меры для предотвращения любого ущерба. Депутат Криста Марквальдер, которая выступала против этой меры, сказала телекомпании SRF, что это была "самая агрессивная избирательная кампания", которую она когда-либо испытывала за 20 лет ее работы в качестве законодателя.

Правительство Швейцарии и многие лидеры местного бизнеса выступили против данного предложения. Многие из них критиковали инициативу ответственного бизнеса (RBI) как неработающую и политически мотивированную, опасаясь, что она заставит швейцарские компании нести ответственность за действия независимых поставщиков. Они поддержали более умеренную версию, которая заставит компании усилить контроль за своими операциями и поставщиками за рубежом.

Если бы закон был принят, это сильно повлияло бы на швейцарский бизнес, отметили эксперты. Такие компании, как Nestlé, Syngenta, Glencore или Novartis, поставляют свою продукцию по всему миру. Кроме того, Швейцария является мировым центром торговли сыром, причем треть всех товаров, потребляемых во всем мире, продается компаниями, базирующимися в других странах.

Также в воскресенье, 29 ноября, избиратели подавляющим большинством отвергли меру, которая запрещала бы банкам и пенсионным фондам инвестировать в компании, производящие оружие.