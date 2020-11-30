Закон Томской области от 27 ноября 2020 года № 148-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2021 год"

Принят Законодательной Думой Томской области 26 ноября 2020 года (постановление № 2656)

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Томской области от 7 октября 2020 года № 126-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2021 год" (Собрание законодательства Томской области, № 10/2 (253), постановление от 29.09.2020 № 2568) изменение, заменив цифры "9 905" цифрами "10 436".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







