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30 ноября 2020 г.

Закон Тюменской области от 30 ноября 2020 года № 98 "О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год"

Дата подписания 30 ноября 2020 г.
Опубликован 30 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Тюменской области от 11 сентября 2020 года № 55 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год"

Принят областной Думой 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Тюменской области от 11.09.2020 № 55 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2020) изменение, заменив слова "в размере 9 451 рубля" словами "в размере 9 958 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тюменской области А.В.Моор



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