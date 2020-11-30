Закон Тюменской области от 30 ноября 2020 года № 98 "О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год"

Принят областной Думой 26 ноября 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Тюменской области от 11.09.2020 № 55 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2021 год" (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2020) изменение, заменив слова "в размере 9 451 рубля" словами "в размере 9 958 рублей".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Тюменской области А.В.Моор
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