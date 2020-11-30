В Москве открывается молодежный форум "Наука будущего - наука молодых"

С 30 ноября по 3 декабря в Московском авиационном институте пройдет V Всероссийский научный форум "Наука будущего - наука молодых", организованный министерством науки и высшего образования РФ.

Перед студентами выступят известные ученые, среди которых два лауреата Нобелевской премии: Жан-Пьер Соваж (химия) и Жерар Муру (физика).

Лекции можно будет также посмотреть онлайн.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, главная цель мероприятия - сформировать у молодежи представления о науке как о важнейшем ресурсе развития общества, показать, что в науке можно сделать успешную карьеру.

"Очевидно, что наука будущего - это наука большой ответственности. Еще большей, чем во времена открытия космоса или ядерной реакции. Такие мероприятия, как предстоящий форум, через общение с лучшими умами человечества, создают качественные предпосылки для формирования в среде российских студентов и аспирантов правильного отношения к науке", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.

В рамках форума пройдут финал и церемония награждения победителей конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие около 1300 студентов и аспирантов из почти 200 вузов и научных организаций.