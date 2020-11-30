В России запустят онлайн-сервис для составления родословной

В России создают онлайн-проект, посвященный генеалогии. Он должен объединить поиск людей и краеведческий сервис. Как это будет работать, рассказал один из основателей проекта Александр Воробьев.

Воробьев в 2007 году окончил Российский государственный гуманитарный университет, работал в Российском государственном архиве древних актов, руководил генеалогическими исследованиями и создал свою исследовательскую компанию. Теперь работает над онлайн-проектом. Это - перспективное направление. Интерес аудитории к истории своей семьи постоянно растет.

- Это связано с тем, что в СССР о своих корнях не было принято говорить, многие вообще скрывали свое происхождение, - объясняет Воробьев. - В 1990-х интерес к родословной стал расти. С распространением интернета люди больше стали узнавать, откуда их предки. Сейчас многие хотят передать историю семьи детям. Как правило, это люди, родившиеся в 1960-70-х и заставшие бабушек и дедушек, деревни.

Прочитал в одном из ваших интервью, что в США генеалогия - второе по популярности хобби после садоводства. А в России?

Александр Воробьев: В Америке работа по оцифровке архивов ведется давно и там построить родословную намного проще. На американских сервисах есть возможность приобрести подписку и находить предков. У нас это пока так не работает. В России все связано с поиском в архивах и пока разрозненно.

С чего нужно начинать поиск?

Александр Воробьев: С исходных данных. Например, установить родственников по мужской линии. Для этого надо понять, как звали человека, где он родился и когда.

До какого века можно проследить историю своей семьи?

Александр Воробьев: Нам удалось проследить историю одного дворянского рода, который восходит к варягу, пришедшему на службу к Ярослава Мудрому. Это XI век. Потомков крестьян можно установить по писцовым и переписным книгам вплоть до XVI века.

Для российской генеалогии действительно важнее даже знать не имя и фамилию, а место, откуда происходит предок?

Александр Воробьев: Верно. Искать условного "Ивана Петрова" по имени и фамилии бессмысленно. А вот если знать, что тот самый Иван Петров происходит из деревни Мужилово Галичского уезда Костромской губернии, это полностью меняет дело. Сайт, который мы разрабатываем, скоро будет запущен. И люди там будут привязаны именно к месту. К профилю человека можно будет привязывать архивные документы по деревне, откуда он родом. Также архивные документы для удобства поиска будут привязаны ко многим населенным пунктам на сайте.

Что такое "ревизские сказки", благодаря которым можно узнавать о своих предках?

Александр Воробьев: Они фиксировали результаты переписи населения. Это было необходимо для налогообложения. Всего с 1719-го по 1858-й годы было проведено 10 ревизий. "Сказки" - от слова "сказал".

Кто, что и кому говорил?

Александр Воробьев: Переписчик приходил в деревню. Там ему выделяли старосту или приказчика от помещика и они по всем дворами переписывали народ. При этом данные сравнивались с предыдущей ревизией. Переписчику рассказывали, кто родился, кто умер. Это ведь из тех времен история про мертвые души.

Для чего они были нужны?

Александр Воробьев: Ну, смотрите... Например, у помещика в деревне 50 душ "мужеска" пола. Он за них платит подушную подать. Через десять лет новая ревизия. За это время 20 человек умерло, родилось 30. А помещик продолжает платить налог не за 60, а по-прежнему за 50, в том числе, за мертвые души.

Но вообще за утайку душ помещиков лишали чинов и они подлежали суровым наказаниям. Для государства это был налоговый учет, поэтому следили и проверяли часто. Если ошибки допускались в предыдущей переписи, в следующих сказках записывали, например: "Степан Петров, а в прошлой переписи назван Семеном".

Мертвых душ гоголевский Чичиков покупал для чего?

Александр Воробьев: Чтобы показать свой статус. Значилось бы за ним душ 200-300, он бы считался средней руки помещиком, и за него охотно выдали бы какую-нибудь девицу с хорошим приданым.

О чем спрашивают люди, которые обращаются к вам для составления родословной? Хотят быть поближе к знати?

Александр Воробьев: В 1990-х люди обращались с запросом и узнав, что не принадлежат к знатному роду, часто теряли к своей родословной интерес. В последнее время все иначе: люди просто хотят узнать свои настоящие корни. Причем интересны не только имена и фамилии, но и развернутая картина жизни предков.

Сколько времени вам нужно, чтобы составить родословную?

Александр Воробьев: Обычно год-полтора уходит на то, чтобы все исследовать и составить книгу - красиво оформленную, с фотографиями, древом, картами. Иногда исследование длится дольше. Одну родословную мы составляли десять лет. Фамилия была редкая и в интернете все время появлялись новые факты. Новый онлайн-сервис позволит провести исследование гораздо быстрее и удобнее.

Сколько человек занимаются составлением родословной?

Александр Воробьев: Целая группа: исследователи в архивах, сотрудники в "поле" - те кто, выезжает на места, где жили родственники. Если есть задача оформить исследование в книгу или фильм, задействованы дизайнеры, журналисты, съемочная группа.

Сколько это стоит?

Александр Воробьев: Самое простое архивное исследование обходится в несколько десятков тысяч рублей. Когда поиском занимаются специалисты на местах, стоимость может составлять сотни тысяч. Глобальные проекты с командировками и съемками - несколько миллионов.

Это и есть "рынок генеалогии"? На нем реально зарабатывать?

Александр Воробьев: Да. Есть архивы, предоставляющие платные услуги по поиску документов и копированию. И есть частные исследователи, которые за деньги работают в архивах, просматривают метрические книги и другие документы. Компании составляют родословные "под ключ". Оценка рынка генеалогии в России сейчас около 15 миллионов долларов, мирового - около трех миллиардов долларов.

Ваш сервис облегчит поиск?

Александр Воробьев: Да. Мы хотим запустить сайт familio.org в начале 2021-го. Он будет связан с несколькими базами данных по населенным пунктам - существующим и исчезнувшим. Также у нас будет база людей, их страницы. И еще карта, на которой можно увидеть, например, в каких деревнях жили представители этой фамилии. Ну, и наконец, документы из разных архивов.

Сервис будет платным?

Александр Воробьев: Доступ к базам данных бесплатный и свободный.

В чем тогда ваш интерес?

Александр Воробьев: Одна из целей - мы хотим собрать пользовательскую базу на нашей платформе, это хорошая возможность ее монетизировать. Важный момент: мы будем бесплатно обучать людей онлайн-поиску информации о своих предках. Наша главная цель - чтобы интерес к истории своей семьи, знание своего рода, предков были нормой жизни. Это ведь странно: не знать, как звали прабабушку и прадедушку, где они жили. Хочется сделать генеалогию доступной, понятной и модной.