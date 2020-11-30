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30 ноября 2020 г. 19:20
Общество
Текст: Артем Локалов

"Странно, когда люди не знают своих прадедов"

В России запустят онлайн-сервис для составления родословной
В России создают онлайн-проект, посвященный генеалогии. Он должен объединить поиск людей и краеведческий сервис. Как это будет работать, рассказал один из основателей проекта Александр Воробьев.
Обед семьи во время покоса. 1909 год. Фото: Сергей Прокудин-Горский
Обед семьи во время покоса. 1909 год. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Воробьев в 2007 году окончил Российский государственный гуманитарный университет, работал в Российском государственном архиве древних актов, руководил генеалогическими исследованиями и создал свою исследовательскую компанию. Теперь работает над онлайн-проектом. Это - перспективное направление. Интерес аудитории к истории своей семьи постоянно растет.

- Это связано с тем, что в СССР о своих корнях не было принято говорить, многие вообще скрывали свое происхождение, - объясняет Воробьев. - В 1990-х интерес к родословной стал расти. С распространением интернета люди больше стали узнавать, откуда их предки. Сейчас многие хотят передать историю семьи детям. Как правило, это люди, родившиеся в 1960-70-х и заставшие бабушек и дедушек, деревни.

Прочитал в одном из ваших интервью, что в США генеалогия - второе по популярности хобби после садоводства. А в России?

Александр Воробьев: В Америке работа по оцифровке архивов ведется давно и там построить родословную намного проще. На американских сервисах есть возможность приобрести подписку и находить предков. У нас это пока так не работает. В России все связано с поиском в архивах и пока разрозненно.

Фото: Сергей Прокудин-Горский
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С чего нужно начинать поиск?

Александр Воробьев: С исходных данных. Например, установить родственников по мужской линии. Для этого надо понять, как звали человека, где он родился и когда.

До какого века можно проследить историю своей семьи?

Александр Воробьев: Нам удалось проследить историю одного дворянского рода, который восходит к варягу, пришедшему на службу к Ярослава Мудрому. Это XI век. Потомков крестьян можно установить по писцовым и переписным книгам вплоть до XVI века.

Для российской генеалогии действительно важнее даже знать не имя и фамилию, а место, откуда происходит предок?

Александр Воробьев: Верно. Искать условного "Ивана Петрова" по имени и фамилии бессмысленно. А вот если знать, что тот самый Иван Петров происходит из деревни Мужилово Галичского уезда Костромской губернии, это полностью меняет дело. Сайт, который мы разрабатываем, скоро будет запущен. И люди там будут привязаны именно к месту. К профилю человека можно будет привязывать архивные документы по деревне, откуда он родом. Также архивные документы для удобства поиска будут привязаны ко многим населенным пунктам на сайте.

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Что такое "ревизские сказки", благодаря которым можно узнавать о своих предках?

Александр Воробьев: Они фиксировали результаты переписи населения. Это было необходимо для налогообложения. Всего с 1719-го по 1858-й годы было проведено 10 ревизий. "Сказки" - от слова "сказал".

Кто, что и кому говорил?

Александр Воробьев: Переписчик приходил в деревню. Там ему выделяли старосту или приказчика от помещика и они по всем дворами переписывали народ. При этом данные сравнивались с предыдущей ревизией. Переписчику рассказывали, кто родился, кто умер. Это ведь из тех времен история про мертвые души.

Для чего они были нужны?

Александр Воробьев: Ну, смотрите... Например, у помещика в деревне 50 душ "мужеска" пола. Он за них платит подушную подать. Через десять лет новая ревизия. За это время 20 человек умерло, родилось 30. А помещик продолжает платить налог не за 60, а по-прежнему за 50, в том числе, за мертвые души.
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Но вообще за утайку душ помещиков лишали чинов и они подлежали суровым наказаниям. Для государства это был налоговый учет, поэтому следили и проверяли часто. Если ошибки допускались в предыдущей переписи, в следующих сказках записывали, например: "Степан Петров, а в прошлой переписи назван Семеном".

Мертвых душ гоголевский Чичиков покупал для чего?

Александр Воробьев: Чтобы показать свой статус. Значилось бы за ним душ 200-300, он бы считался средней руки помещиком, и за него охотно выдали бы какую-нибудь девицу с хорошим приданым.

О чем спрашивают люди, которые обращаются к вам для составления родословной? Хотят быть поближе к знати?

Александр Воробьев: В 1990-х люди обращались с запросом и узнав, что не принадлежат к знатному роду, часто теряли к своей родословной интерес. В последнее время все иначе: люди просто хотят узнать свои настоящие корни. Причем интересны не только имена и фамилии, но и развернутая картина жизни предков.

Кустодиевы и Поленовы в Костромской губернии. / Борис Кустодиев

Сколько времени вам нужно, чтобы составить родословную?

Александр Воробьев: Обычно год-полтора уходит на то, чтобы все исследовать и составить книгу - красиво оформленную, с фотографиями, древом, картами. Иногда исследование длится дольше. Одну родословную мы составляли десять лет. Фамилия была редкая и в интернете все время появлялись новые факты. Новый онлайн-сервис позволит провести исследование гораздо быстрее и удобнее.

Сколько человек занимаются составлением родословной?

Александр Воробьев: Целая группа: исследователи в архивах, сотрудники в "поле" - те кто, выезжает на места, где жили родственники. Если есть задача оформить исследование в книгу или фильм, задействованы дизайнеры, журналисты, съемочная группа.

Сколько это стоит?

Александр Воробьев: Самое простое архивное исследование обходится в несколько десятков тысяч рублей. Когда поиском занимаются специалисты на местах, стоимость может составлять сотни тысяч. Глобальные проекты с командировками и съемками - несколько миллионов.

Это и есть "рынок генеалогии"? На нем реально зарабатывать?

Александр Воробьев: Да. Есть архивы, предоставляющие платные услуги по поиску документов и копированию. И есть частные исследователи, которые за деньги работают в архивах, просматривают метрические книги и другие документы. Компании составляют родословные "под ключ". Оценка рынка генеалогии в России сейчас около 15 миллионов долларов, мирового - около трех миллиардов долларов.

Фото: Светлана Лисовик
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Ваш сервис облегчит поиск?

Александр Воробьев: Да. Мы хотим запустить сайт familio.org в начале 2021-го. Он будет связан с несколькими базами данных по населенным пунктам - существующим и исчезнувшим. Также у нас будет база людей, их страницы. И еще карта, на которой можно увидеть, например, в каких деревнях жили представители этой фамилии. Ну, и наконец, документы из разных архивов.

Сервис будет платным?

Александр Воробьев: Доступ к базам данных бесплатный и свободный.

В чем тогда ваш интерес?

Александр Воробьев: Одна из целей - мы хотим собрать пользовательскую базу на нашей платформе, это хорошая возможность ее монетизировать. Важный момент: мы будем бесплатно обучать людей онлайн-поиску информации о своих предках. Наша главная цель - чтобы интерес к истории своей семьи, знание своего рода, предков были нормой жизни. Это ведь странно: не знать, как звали прабабушку и прадедушку, где они жили. Хочется сделать генеалогию доступной, понятной и модной.

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