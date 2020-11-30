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В Сан-Франциско застрелен рэпер Lil Yase

Новости
    30.11.2020, 16:01
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/yasemoney600 Фото: instagram.com/yasemoney600
Фото: instagram.com/yasemoney600

26-летний американский рэпер Lil Yase (Александр Марк Антонио) был убит 28 ноября. Об этом передает TMZ, уточняя, что тело музыканта было обнаружено недалеко от станции Bart - вскоре после того, как исполнитель покинул студию в пригороде Сан-Франциско, где проводил время с соратниками.

Музыкант пообещал друзьям, что быстро вернется, но когда этого не произошло, те обеспокоились. Рэпера доставили в медицинский центр, где он вскоре скончался от многочисленных огнестрельных ранений.

Никаких задержаний по делу еще не произведено. Мотивы преступления не названы. При этом коллеги Антонио скорбят и недоумевают, подчеркивая, что у молодого чернокожего рэпера не было врагов.

Lil Yase стяжал первую славу в 2015 году после выхода шлягера Get It In, и уже в двадцать создал свой лейбл.

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