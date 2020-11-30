В Швеции бандитские перестрелки становятся обычным явлением

С 1 января в Швеции были застрелены 43 человека. Местная полиция прогнозирует, что к концу декабря будет установлен антирекорд по числу бандитских перестрелок в королевстве. Предыдущий был зафиксирован в прошлом году.

Особенность всех этих преступлений заключается в том, что в основном они происходят в Стокгольме в районах, где компактно проживают мигранты.

Еще один нюанс: за последнее время выросло число угроз в отношении полицейских. Преступные группировки даже пытаются подкладывать взрывные устройства в полицейские машины и подбрасывают гранаты к их домам. В настоящее время около 80 сотрудников шведской полиции нуждаются в специальной защите. И это число увеличилось как раз во время проведения полицейской операции против организованной преступности "Римфрост".

Кстати, большинство шведов описывают современную Швецию словами "насилие и преступность". Второе место занимают не менее мрачные слова: "неуверенность в будущем". Опрос проводился в рамках глобального по охвату респондентов "Исследования Швеции".