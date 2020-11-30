За сутки в Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 119 военнослужащих

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 18 106 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 119 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 69 625 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 тысячи 136 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это снова меньше, чем было в последние несколько дней. 2 тысячи 487 таких пациента лежат в военных госпиталях. Сто десять изолированы по месту службы. Сорок шесть находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 493 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - семеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у четырнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 11 812 заболевшим, три тысячи шестьсот одиннадцать из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.