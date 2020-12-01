Новости

Власти Ирландии начали снимать карантин 01:47
В Турции зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки 01:24
Столтенберг: НАТО продолжит наращивать присутствие в Черном море 00:54
Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым 00:44
Омбудсмен Татьяна Москалькова уйдет на карантин по коронавирусу 00:11
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 30.11.2020
Жители России возвращаются к "карантинной" модели потребления 30.11.2020
Ученые: Коронавирус оседает в мозгу человека, попав в него через нос 30.11.2020
СМИ сообщили о смерти командира КСИР 30.11.2020
В Индонезии тысячи людей спасаются бегством после извержения вулкана 30.11.2020
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии 30.11.2020
Мишустин выделил 10 млрд на доплаты врачам 30.11.2020
В Москве водитель выбросил пассажира из трамвая 30.11.2020
На матче Лиги чемпионов впервые в истории главным арбитром будет женщина 30.11.2020
Сотовые операторы обнулили тарифы для звонков на единый номер по COVID-19 30.11.2020
Названы самые частые нарушения ПДД в Москве 30.11.2020
Минобрнауки опровергло информацию о массовых отчислениях студентов-иностранцев 30.11.2020
На Дону ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19 30.11.2020
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 30.11.2020
На Солнце зафиксирована самая мощная за три года вспышка 30.11.2020
Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества 30.11.2020
Упрощен порядок установления инвалидности 30.11.2020
Тысячи индийских фермеров намерены взять в осаду Нью-Дели 30.11.2020
Санитарные врачи проверят масочный режим на концерте Басты в Петербурге 30.11.2020
Ученые выяснили причину ухудшения здоровья у космонавтов 30.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
01.12.2020 00:44
Рубрика: Общество

Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средняя температура декабря на большей части Азиатской территории страны будет на один-три градуса выше климатической нормы, а в регионах Европейской части этот показатель не превысит одного градуса, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Вильфанд: Осень 2020 года в Москве будет признана рекордно теплой

Так в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа температуры декабря будут около нормы, а в Челябинской области - на один градус ниже, приводит подробности РИА Новости.

Рассказали метеорологи и о количестве осадков. Гораздо меньше нормы их будет на юге Уральского федерального округа, на востоке Якутии и Забайкальского края, на севере Хабаровского края и в Амурской области. А вот в регионах севера Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на востоке Чукотского АО, на севере Камчатского края, в центральных и южных районах Хабаровского, на Сахалине и в Приморье - больше нормы.

Настойчивое дыхание зимы почувствуют и жители столицы. К середине недели в Москве заметно похолодает. При этом, как отметили синоптики, температуры воздуха все равно будут выше климатической нормы. Во вторник, первого декабря, в Москве дневная и ночная температуры составят от +1 до -1 градуса. Ожидается мокрый снег и порывистый ветер. В связи с погодными условиями специалисты Департамента транспорта Москвы обратились к жителям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих
В Совфеде рассказали, кто получит в декабре две пенсии
ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19
Рябков: Возможности диалога с США еще не исчерпаны
В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов