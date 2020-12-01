Гидрометцентр: Декабрь на большей части Азиатской России будет теплым

Средняя температура декабря на большей части Азиатской территории страны будет на один-три градуса выше климатической нормы, а в регионах Европейской части этот показатель не превысит одного градуса, рассказали в Гидрометцентре.

Так в Свердловской и Курганской областях, на юге Тюменской области, юго-западе Сибирского федерального округа и на востоке Дальневосточного федерального округа температуры декабря будут около нормы, а в Челябинской области - на один градус ниже, приводит подробности РИА Новости.

Рассказали метеорологи и о количестве осадков. Гораздо меньше нормы их будет на юге Уральского федерального округа, на востоке Якутии и Забайкальского края, на севере Хабаровского края и в Амурской области. А вот в регионах севера Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на востоке Чукотского АО, на севере Камчатского края, в центральных и южных районах Хабаровского, на Сахалине и в Приморье - больше нормы.

Настойчивое дыхание зимы почувствуют и жители столицы. К середине недели в Москве заметно похолодает. При этом, как отметили синоптики, температуры воздуха все равно будут выше климатической нормы. Во вторник, первого декабря, в Москве дневная и ночная температуры составят от +1 до -1 градуса. Ожидается мокрый снег и порывистый ветер. В связи с погодными условиями специалисты Департамента транспорта Москвы обратились к жителям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах.