В Москве курьеры разгромили продуктовый магазин

В центре столицы совершен налет на крупный сетевой продуктовый магазин: злоумышленники сильно избили охранника, разбили витрины и стеллажи. Двое участников нападения были в форме доставщиков еды, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сначала в магазин на 1-й Тверской-Ямской улице вошел мужчина в курьерской форме, взял колбасу и хотел уйти, не расплатившись. Охранник остановил его, и между ними завязалась драка. В какой-то момент "курьер" позвал двоих друзей с улицы. Втроем преступники скрутили и избили охранника. Затем они буквально разнесли магазин: разбили витрины и стеллажи, после чего скрылись.

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ведется розыск налетчиков.