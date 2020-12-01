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01.12.2020 10:44
Рубрика: Власть

Военный катер начал доставлять людей с острова Русский во Владивосток

Текст: Ольга Журман

Десантный катер Тихоокеанского флота начал доставлять людей с острова Русский во Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
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Пассажиры будут прибывать на 30-й причал столицы Приморья. Однако во вторник был только пробный рейс. Расписание уточняется в городской администрации.

Ранее сообщалось, что по просьбе вице-премьера Юрия Трутнева выделено четыре десантных катера для перевозки пассажиров.

Транспортировкой жителей острова Русского на материковую часть Владивостока занимается только один гражданский паром, на который кроме людей вмещается не более двух десятков автомобилей. Паром ходит раз в два часа.

Движение по Русскому мосту на остров закрыто из-за обледенения вант. Мост несколько раз обещали открыть, но точной даты до сих пор нет.

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