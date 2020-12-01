На Ангаре обнаружили масляные пятна

В Иркутской области начали проверку по факту загрязнения Ангары. На появившемся вчера в социальных сетях видео, снятом в районе Нижней набережной Ангары, видно, как по реке плывут масляные пятна.

Как сообщает ТАСС, проверкой этого факта уже занялись сотрудники Росприроднадзора и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, выехавшие на место съемки.

"Росприроднадзор с утра выехал, пробы отбирает, смотрит, что произошло. Наши специалисты также подключились к выяснению причин загрязнения", - рассказала информационному агентству старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Сейчас устанавливается масштаб и источник загрязнения Ангары.