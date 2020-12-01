В Сибири проверят данные о "скорой", высадившей пациента с COVID-19

В Новосибирске проверят информацию об оставлении пациента с коронавирусом и туберкулезом без врачебной помощи. Как сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора, проверка коснется сразу двух медицинских учреждений.

Одной из целей проверки станет оценка организации медицинской эвакуации пациентов с указанными патологиями.

О вопиющем случае сотрудники Росздравнадзора узнали из СМИ. Один из местных телеканалов рассказал о мужчине, страдающем открытой формой туберкулеза. Его переместили в одно из профильных медучреждений для проведения операции, однако там он заразился коронавирусом. После этого пациента перенаправили в другую больницу, но в ней не оказалось свободных мест.

Тогда работники "скорой" помощи якобы не нашли ничего лучше, чем высадить мужчину на улице, дав денег на проезд и посоветовав отправиться домой.