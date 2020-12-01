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Рубрика: Происшествия

В Сибири проверят данные о "скорой", высадившей пациента с COVID-19

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске проверят информацию об оставлении пациента с коронавирусом и туберкулезом без врачебной помощи. Как сообщили в территориальном управлении Росздравнадзора, проверка коснется сразу двух медицинских учреждений.

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Одной из целей проверки станет оценка организации медицинской эвакуации пациентов с указанными патологиями.

О вопиющем случае сотрудники Росздравнадзора узнали из СМИ. Один из местных телеканалов рассказал о мужчине, страдающем открытой формой туберкулеза. Его переместили в одно из профильных медучреждений для проведения операции, однако там он заразился коронавирусом. После этого пациента перенаправили в другую больницу, но в ней не оказалось свободных мест.

Тогда работники "скорой" помощи якобы не нашли ничего лучше, чем высадить мужчину на улице, дав денег на проезд и посоветовав отправиться домой.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Халатность врачей Пандемия коронавируса COVID-19

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