Петербуржец осквернил мемориал памяти узников концлагерей

В Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, осквернившего памятник.

Речь идет о мемориале памяти узников фашистских концлагерей "Эхо", расположенном на проспекте Ленина в Красном Селе. 30 ноября около восьми часов вечера здесь был замечен мужчина, который разбрасывал возложенные к монументу цветы и швырял в памятник бутылки.

О происходящем в полицию сообщил очевидец. Вскоре на место прибыли правоохранители и задержали дебошира, им оказался местный житель.

Как сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга, сейчас ведется доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности.

Мемориал видимых повреждений не получил.