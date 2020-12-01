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01.12.2020 16:15
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемую в убийстве мужа фотомодель

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Дзержинский райсуд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Лилии Судаковой, фотомодели известного модного журнала. Ей было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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Как сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, срок ареста - до 28 января 2021 года. Сама Лилия Судакова вину признала и просила у суда отпустить ее под домашний арест.

Напомним, 25-летняя Лилия в квартире дома на Гагаринской улице, 16 (Центральный район Санкт-Петербурга) в ночь с 27 на 28 ноября в пылу семейной ссоры ударила своего мужа ножом в грудь. Он был доставлен в больницу и вскоре там скончался. В Петербург семейная пара приехала с туристической целью. Предварительная причина ссоры - ревность.

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