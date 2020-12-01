На Кубани 10-месячная девочка отравилась крысиным ядом

В Отрадненском районе Краснодарского края десятимесячная девочка дома отравилась крысиным ядом. Как "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани, инцидент произошел 26 ноября.

Как выяснилось, кот сбросил пакет с крысиным ядом с подоконника на пол, где играли две 10-месячные девочки-близнецы. Одна из них попробовала опасную гранулу.

Мама срочно отвезла обеих дочерей в больницу, где им сделали промывание и оставили на сутки под медицинское наблюдение. Сейчас их выписали, жизни и здоровью угрозы нет.

Полиция проводит проверку. Семья благополучная, на учете не состоит.