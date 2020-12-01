На Кубани подрядчика обвинили в краже денег при строительстве СИЗО

Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело в отношении директора подрядной организации, обвиняемого в похищении денег, выделенных на строительство СИЗО в Белореченске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По версии следствия, с ноября 2014-го по апрель 2016 года 60-летний житель Белореченского района возглавлял ООО "Родники-Строй" и, используя свое служебное положение, с соучастниками совершил подлог документов об объемах выполненных строительно-монтажных работ. Таким образом злоумышленники похитили более пяти миллионов рублей бюджетных средств.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение с прокурором, что позволило установить обстоятельства совершенного преступления, ранее неизвестные следствию.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по краю, на период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело вместе с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу направлено в Ленинский районный суд Краснодара. С учетом заключенного обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве срок и размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого наказания, то есть санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.