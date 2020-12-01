В аэропорту Краснодара трап повредил обшивку самолета

В международном аэропорту Краснодара сотрудники при установке трапа к прибывшему самолету авиакомпании "Азимут" из Москвы, повредили обшивку. Инцидент произошел накануне 30 ноября.

В пресс-службе воздушной гавани краевой столицы уточнили, что рейс прилетел с аэропорта Внуково. Сейчас создана комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины случившегося.

Также выяснилось, что 7 ноября лайнер, следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург, получил повреждения фюзеляжа - на корпусе лайнера были обнаружены многочисленные царапины и отверстия. Причиной пробоин предварительно стал металлический трос заземления, который перед взлетом забыли отсоединить.