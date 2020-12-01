В Краснодаре граффитиста задержали за рисунок Дональда Дака

В центре столицы Кубани полицейские задержали граффитиста, рисовавшего на стене здания мультипликационного героя. Инцидент произошел вечером 30 ноября на перекрестке улиц Мира и Октябрьской.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Краснодару, молодой человек при задержании попытался убежать. Нарушителем оказался 23-летний житель Туапсинского района. При нем находились несколько баллончиков с аэрозольной краской.

- По словам молодого человека, он шел домой и заметил на стене надписи, которые счел лишенными художественности. Решив исправить дело, он зарисовал их известным мультипликационным героем, - Дональдом Даком, - рассказал официальный представитель УМВД России по городу Артем Коноваленко. - Сейчас по факту порчи чужого имущества полицейские проводят проверку. В зависимости от суммы нанесенного ущерба граффитисту может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Между тем за неповиновение сотруднику полиции в отношении уличного художника составлен административный протокол, предусматривающий наказание вплоть до 15 суток ареста.