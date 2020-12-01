В Краснодаре в ДТП со школьными автобусами пострадали два человека

В столице Краснодарского края сегодня утром произошла авария с участием легкового автомобиля и двух школьных автобусов. По информации пресс-службы УМВД России по городу, в результате столкновения пострадали два человека.

- В 06.10 водитель автомобиля Daewoo Matiz, двигаясь по улице Тихорецкой со стороны Восточно-Кругликовской в сторону 1-го проезда Тихорецкого, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусами ПАЗ, после чего в НефАЗ, которые следовали друг за другом, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе УМВД России по Краснодару. - Водитель и пассажир легковушки с травмами доставлены в больницу.

В школьных автобусах в этот момент находились только водители, в салоне пассажиров не было. Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку.