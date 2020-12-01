Житель Сочи убил знакомого из-за конфликта в бильярдной

Следственным отделом по Центральному району Сочи возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 39-летнему знакомому, повлекших его смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 12 ноября 2020 года мужчины находились около одного из бильярдных клубов. Там между знакомыми произошел конфликт из-за того, что 39-летний мужчина накануне не дождался фигуранта из парикмахерской и ушел. Во время ссоры обвиняемый нанес оппоненту не менее двух ударов руками и ногами по голове и телу.

После произошедшего злоумышленник ушел, а тело потерпевшего без признаков жизни на следующий день обнаружили сотрудники бильярдной и сообщили об этом в правоохранительные органы.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате причиненных ему повреждений.

Обвиняемого арестовали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.