Жителю Кубани дали 15 суток за нацистскую символику в соцсети

Павловский районный суд Кубани рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденном в отношении жителя станицы Павловской по обвинению его в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

- Из материалов дела следует, что мужчина совершил публичное демонстрирование нацистской атрибутики (символики), публичное демонстрирование либо пропаганда которых запрещены федеральными законами, а именно разместил на своей странице в социальной сети фотографию, содержащую запрещенные материалы, - говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Мужчина вину частично признал, пояснив, что фотографию разместил ради развлечения. При этом он подчеркнул, что с уважением относится к подвигу людей, сражавшихся с фашизмом, и чтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Суд принял во внимание раскаяние мужчины и назначил ему 15 суток административного ареста.