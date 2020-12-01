В Тюмени прокуратура проверит установку видеокамер в туалете ТЦ

Прокуратура Тюменской области заинтересовалась системой видеонаблюдения в торговом центре столицы региона.

Поводом послужила информация, появившаяся в местных пабликах в соцсети "Вконтакте": подписчики сообщали, что заметили в уборной на цокольном этаже ЦУМа камеры "Они стоят на входе и прямо напротив писсуаров. Это законно?", - цитирует сообщество ЧС Тюмень горожан.

В пресс-службе региональной прокуратуры агентству РИА Новости подтвердили, что ведомство Центрального округа города проверит эту информацию.