Спецсоветник президента США Скотт Атлас ушел в отставку

Специальный советник президента США по вопросам коронавирусной пандемии Скотт Атлас ушел в отставку. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В своем заявлении бывший чиновник не указал причин ухода. При этом он отработал изначально назначенный ему главой государства Дональдом Трампом срок в 130 дней, уточняет РИА Новости.

Атласа активно критиковал ряд ученых, поскольку он, по их мнению, преуменьшал опасность эпидемии в США, отстаивал открытие школ и учреждений. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу, в стране заболели уже 13 миллионов 522 тысячи 247 человек. По этому показателю США лидируют в мире.