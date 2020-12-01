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Рубрика: В мире

Спецсоветник президента США Скотт Атлас ушел в отставку

Советник Белого дома по вопросам коронавируса доктор Скотт Атлас. Фото: AP Photo/Evan Vucci Советник Белого дома по вопросам коронавируса доктор Скотт Атлас. Фото: AP Photo/Evan Vucci
Советник Белого дома по вопросам коронавируса доктор Скотт Атлас. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Специальный советник президента США по вопросам коронавирусной пандемии Скотт Атлас ушел в отставку. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Фото: REUTERS
Трамп: Вакцина переломит ситуацию с пандемией коронавируса в США

В своем заявлении бывший чиновник не указал причин ухода. При этом он отработал изначально назначенный ему главой государства Дональдом Трампом срок в 130 дней, уточняет РИА Новости.

Атласа активно критиковал ряд ученых, поскольку он, по их мнению, преуменьшал опасность эпидемии в США, отстаивал открытие школ и учреждений. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу, в стране заболели уже 13 миллионов 522 тысячи 247 человек. По этому показателю США лидируют в мире.

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