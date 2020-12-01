В Подмосковье мужчина принес мину к отделению полиции

В Подмосковном Реутове мужчина принес взрывное устройство к зданию ОМВД. Инцидент произошел в вечером в понедельник, 30 ноября.

По имеющейся информации, он рассказал, что нашел его на свалке. На место происшествия прибыли взрывотехники, а сам район пришлось перекрыть.

Как сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах, предстоит проверить информацию, которую сообщил принесший мину мужчина. Необходимо установить, как именно взрывное устройство попало к нему. По предварительным данным, речь идет о противотанковой мине.

Если выяснится, что она настоящая и попала к нему нелегальным путем, то возможны уголовные варианты исхода дела.