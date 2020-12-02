02.12.2020 / 11:44
Москва-река покрылась цветной пленкой
Фото: iStock
В центре столицы Москва-река покрылась цветной пленкой, сообщают очевидцы.
Как уточняет агентство "Москва", это масляное пятно возникло в районе набережной Тараса Шевченко. Его обнаружили утром в среду.
Сейчас на месте уже работают сотрудники "Мосводостока". Задействован специальный флот предприятия. В частности, суда-сборщики обрабатывают поверхность воды специальным сорбентом.
Специалисты выясняют также причину появления пленки.