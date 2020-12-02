В центре столицы Москва-река покрылась цветной пленкой, сообщают очевидцы.

Как уточняет агентство "Москва", это масляное пятно возникло в районе набережной Тараса Шевченко. Его обнаружили утром в среду.

Сейчас на месте уже работают сотрудники "Мосводостока". Задействован специальный флот предприятия. В частности, суда-сборщики обрабатывают поверхность воды специальным сорбентом.

Специалисты выясняют также причину появления пленки.