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02.12.2020 / 11:44
Текст: Сергей Бабкин

Москва-река покрылась цветной пленкой

Фото: iStock
Фото: iStock
В центре столицы Москва-река покрылась цветной пленкой, сообщают очевидцы.

Как уточняет агентство "Москва", это масляное пятно возникло в районе набережной Тараса Шевченко. Его обнаружили утром в среду.

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Сейчас на месте уже работают сотрудники "Мосводостока". Задействован специальный флот предприятия. В частности, суда-сборщики обрабатывают поверхность воды специальным сорбентом.

Специалисты выясняют также причину появления пленки.

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