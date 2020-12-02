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Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде проверят школу, где вахтер применила силу к ученику

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Ленинском районе Нижнего Новгорода организована доследственная проверка по факту размещенной в СМИ информации о конфликте в школе. Об этом сообщает СУ СК по региону.

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На видео, опубликованном в соцсетях, а затем в СМИ, показано, как вахтер школы № 101 пыталась силой успокоить ученика. Процесс сняли на телефон другие школьники и выложили в интернет.

Свою проверку о соблюдении прав детей в учебном заведении начала и региональная прокуратура.

В министерстве образования региона также пообещали разобраться в сложившейся ситуации. "По итогам будут сделаны оргвыводы в отношении работников учебного заведения, включая руководство школы", - пояснили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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