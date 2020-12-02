В аэропорту Казани у студентки изъяли экстремистскую литературу

У прилетевшей из Турции девушки в аэропорту Казани изъяли книгу экстремистского содержания.

Как сообщили в пресс-службе татарстанской таможни, 22-летняя студентка прибыла рейсом из Стамбула. Во время проверки при пересечении границы у нее обнаружили книгу из федерального списка экстремистских материалов, ввоз которых на территорию России запрещен.

По словам девушки, она приобрела книгу в Турции для изучения религии, не зная, что данное издание входит в список запрещенной литературы.

На студентку составили протокол об административном правонарушении.